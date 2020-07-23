Незвичайних морських мешканців помітили в річці біля Києва

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Ракурс

Екологія в Україні перебуває у жахливому стані. Біля Києва в водосховищах річки Дніпро фахівці помітили незвичайних для цих вод морських мешканців. У водосховищах оселилися медузи і риба-голка.

Це говорить про критичний стан річок і підвищену солоність води, адже за нормальних умов ці морські тварини живуть тільки в море. Про це повідомляє Асоціація рибалок України, пише «Інтерфакс-Україна».

Фахівці стверджують, що «вода у водосховищах нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва». Водночас за останні роки якість води в Дніпрі значно погіршилася. Так, якщо кілька років тому морських мешканців можна було зустріти тільки в дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то зараз вони живуть і в столичних затоках.

В Асоціації рибалок також зазначили, що Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії налічується 57 мілин. Якщо ніякі заходи з порятунку річки не будуть прийняті, вже за кілька років ці ділянки можуть перетворитися на острова.