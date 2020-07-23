Терористу з гранатою не дозволяють заїжджати у населені пункти Полтавщини

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Терористу з гранатою з Полтави не дозволяють заїжджати у населені пункти області. Наразі він із заручником пересувається дорогами кількох районів Полтавщини.

Терористу не дозволять потрапити у населені пункти, а саме спецоперація нібито перебуває на завершальному етапі. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У машині перебуває підозрюваний та заручник, полковник поліції Віталій Шиян. Стратегія дій поліції наразі — перемовини.

Стало відомо, що терорист — 32-річний Роман Скрипник, раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбувся сьогоднішній інцидент.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Скрипник — раніше судимий за зберігання та збут наркотиків. Він одружений і має дитину, брав участь в АТО (2015−2016 роки).

У березні 2017 року людина з таким самим ім’ям за рішенням суду була примусово відправлена на стаціонарне лікування у Полтавській обласній психлікарні. 1 червня 2020 року у Скрипника забрали посвідчення водія на рік за керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння.

Уранці 23 липня в Полтаві на вулиці Остапа Вишні працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати підозрюваного в серійному викраденні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та взяв у заручники поліцейського.