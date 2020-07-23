Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении экономической помощи Киеву

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Денежную помощь выделит Украине Евросоюз. Меморандум и кредитное соглашение о выделении 1,2 млрд евро помощи Украине подписали сегодня в Брюсселе украинское правительство и Еврокомиссия.

Согласно достигнутым договоренностям, эта сумма будет разделена на два транша по 600 млн евро, сообщает издание «Европейская правда».

Средства обоих траншей будут направлены в бюджет, они могут быть использованы для преодоления бюджетного дефицита и поддержки проведения структурных реформ. Они предоставляются на срок до 2035 года по низкой плавающей ставке, которая сейчас составляет 0,125%.

Первый транш Украина получит без выполнения дополнительных условий. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что это произойдет спустя неделю после вступления в силу соответствующего соглашения, которое еще должна ратифицировать Верховная Рада. В правительстве ожидают, что средства поступят уже этим летом.

Для получения следующего транша Украине придется выполнить ряд условий, которые разделены на четыре блока:

управление государственными финансами;

верховенство права;

улучшение бизнес-климата;

секторальные реформы.

Среди требований для получения второго транша:

продолжение реформ налоговой и таможенной служб;

передача централизованных закупок лекарств и медсредств в новосозданное госпредприятие «Медицинские закупки Украины»;

создание новой Высшей квалификационной комиссии судей:

корпоратизация десяти крупнейших госпредприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на подписание этого соглашения.

Благодарен за поддержку макроэкономической стабильности и процесса реформ в Украине в условиях преодоления последствий COVID, — написал он в своем Твиттере.



Напомним, в конце мая Евросоюз окончательно одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.