Україна та Євросоюз підписали меморандум про виділення економічної допомоги Києву

https://racurs.ua/ua/n141532-memorandum-pro-vydilennya-1-2-mlrd-ievro-dopomogy-pidpysaly-ukrayina-ta-ievrosouz.html

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Меморандум та кредитну угоду про виділення 1,2 млрд євро допомоги України підписали сьогодні, 23 липня, в Брюсселі український уряд та Єврокомісія.

Згідно з досягнутими домовленостями, ця сума буде розподілена на два транші по 600 млн євро, повідомляє видання «Європейська правда».

Кошти обох траншів будуть спрямовані до бюджету, вони можуть бути використані для подолання бюджетного дефіциту та підтримки проведення структурних реформ. Вони надаються на термін до 2035 року за низькою плаваючою ставкою, яка наразі становить 0,125%.

Перший транш Україна отримає без виконання додаткових умов. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що це станеться через тиждень після набуття чинності відповідної угоди, яку ще має ратифікувати Верховна Рада. В уряді очікують, що кошти надійдуть вже цього літа.

Для отримання наступного траншу Україні доведеться виконати низку умов, які розділені на чотири блоки:

управління державними фінансами;

врядування і верховенство права;

поліпшення бізнес-клімату;

секторальні реформи.

Серед вимог для отримання другого траншу:

продовження реформ податкової та митної служб;

передача централізованих закупівель ліків та медзасобів до новоствореного держпідприємства «Медичні закупівлі України»;

створення нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів:

корпоратизація десяти найбільших держпідприємств.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на підписання цієї угоди.

Вдячний за підтримку макроекономічної стабільності та процесу реформ в Україні в умовах подолання наслідків COVID, — написав він у своєму Твіттері.



Нагадаємо, наприкінці травня Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.