Террориста Кривоша арестовали — в суде он устроил пресс-конференцию, скриншот видео

https://racurs.ua/n141534-terrorista-krivosha-arestovali-v-sude-on-ustroil-press-konferenciu.html

Ракурс

Максима Кривоша суд в Луцке арестовал на два месяца без возможности внесения залога. До 18 сентября он пробудет в СИЗО.

Сегодня в суде 44-летний Кривош дал настоящую пресс-конференцию журналистам, обнародовав подробности своей биографии, хотя больше всего он говорил о своих «философских» взглядах.

Он заявил, что сообщников у него не было, а среди всех ветвей власти только президент Украины Владимир Зеленский услышал его требования. Кривош отметил, что после разговора с Зеленским он отпустил заложников.

Кривош рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами. Кривош намеревался захватить собор в центре Луцка, но тот оказался закрытым на карантин. Свой поступок он назвал не терактом, а перфомансом.

План действий был… Авторитетов у меня нет, — сказал террорист. Он также добавил: Ждите новостей — гораздо интереснее, чем эта.

Максим Кривош 21 июля захватил 13 пассажиров рейсового автобуса. Он целый день удерживал их и отпустил только после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства записал видео у себя в Фейсбук о фильме «Земляне», которое впоследствии удалил.

Кривошу объявили подозрение в совершении террористического акта, захвате и содержании заложников, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о незаконном хранении оружия и взрывчатки.