Принцесса Диана. Фото: Buro 24/7

https://racurs.ua/n141535-taynoe-pismo-princessy-diany-obnarodovali-v-velikobritanii-foto.html

Ракурс

Принцесса Диана написала тайное письмо за год до развода с принцем Чарльзом и за шесть лет до смерти.

В нем идет речь о её планах на будущее десятилетие. Теперь письмо выставили на аукцион, сообщает Daily Mail.

Диана в своем письме, которое датируется 1991 годом, писала своему близкому другу Дадли Поплаку о том, что она с интересом смотрит в будущее и многому научилась за предыдущее десятилетие. Также она поблагодарила адресата за рисунки, которые он нарисовал в честь 30-летия принцессы Уэльской.





В личном письме Диана упомянула и «важный урок», который она усвоила. Предполагается, что речь идет о скандале с Камиллой Паркер Боулз из-за ее романа с принцем Чарльзом, мужем Дианы.

Письмо было написано на бумаге с эмблемой Кенсингтонского дворца, его обнародовали только спустя 29 лет после отправки. Вместе с письмом была обнаружена и отдельная записка матери леди Ди, Фрэнсис Шэнд Кидд.

Теперь редкие письма продаются примерно за 600 фунтов стерлингов аукционистом Дэвида Лэя из Пензанса, Корнуолл.

Напомним, ранее мы сообщали, что принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. Мать британского принца Уильяма была обладательницей практически совершенного лица. Согласно золотому сечению, ее пропорции на 89% близки к идеалу.