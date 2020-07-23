Годувати у поїздах знову розпочне «Укрзалізниця»

Харчування у потягах. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n141537-goduvaty-u-poyizdah-znovu-rozpochne-ukrzaliznycya.html

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«Укрзалізниця» поновила послуги харчування у потягах. Тепер пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ зможуть придбати не лише воду, а й харчові продукти.

Кожна страва буде розфасована в закриту тару, а продукти будуть в індивідуальному пакуванні. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що пасажири повинні будуть дотримуватися правил безпечної дистанції та перебувати у буфеті в кількості не більше двох осіб. У поїздах далекого сполучення пасажири матимуть змогу придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Також в «Укрзалізниці» повідомляли, що планують повністю відновити залізничне сполучення вже в серпні.

Компанія починає відновлення своєї повноцінної роботи згідно з Постановою Міністерства охорони здоров’я № 39 від 03.07.2020 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» готова розпочати продаж 100% квитків у потягах, що прямують до Києва та їдуть транзитом через столицю. Залізничники запевняють, що всі поїзди дезінфікують, а постіль обробляють у посиленому режимі.