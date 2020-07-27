Олег Черевко, фото: «Азов»

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Ракурс

Боєць полку «Азов» Олег Черевко, нещодавно жорстоко побитий у Запоріжжі, попри зусилля медиків помер у реанімації сьогодні, 27 липня.

За життя 29-річного Черевка медики боролися кілька днів. Про це повідомляється на сайті «Азову».

Черевка побили 21 липня, коли він перебував із короткою відпусткою у Запоріжжі. Боєць «Азову» тоді зробив зауваження чоловіку, що чіплявся до жінок. Зловмисник завдав Черевкові удару в голову, який призвів до перелому основи черепа. Внаслідок цього військовий впав в кому III ступеня у стабільно тяжкому стані.

Згодом зловмисника затримали. Ним виявився раніше судимий громадянин. 24 липня Комунарський райсуд Запоріжжя відпустив його під мінімальну заставу в розмірі 40 тис. грн. В обласній поліції та прокуратурі тоді заявили, що подаватимуть апеляцію.

Черевко втупив до лав «Азову» на початку 2018 року. Він служив у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні полку і мав звання старшого солдата.

На момент вступу до «Азову» Черевко вже мав значний воєнний досвід. У 2015 році він брав участь у захисті Широкиного, у 2017 році воював у Авдіївці. Також з 2016 року служив у зенітно-ракетному підрозділі Нацгвардії.

Нагадаємо, наприкінці травня у Вінниці зарізали військовослужбовця Нацгвардії.