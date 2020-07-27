Олег Черевко, фото: «Азов»

https://racurs.ua/n141667-jestoko-izbityy-boec-azova-umer-v-reanimacii-v-zaporoje.html

Ракурс

Боец полка «Азов» Олег Черевко, недавно жестоко избитый в Запорожье, несмотря на усилия медиков умер в реанимации сегодня, 27 июля.

За жизнь 29-летнего Черевко медики боролись несколько дней. Об этом сообщается на сайте «Азова».

Черевко избили 21 июля, когда он находился с коротким отпуском в Запорожье. Боец «Азова» тогда сделал замечание мужчине, который приставал к женщинам. Злоумышленник нанес Черевко удар в голову, который привел к перелому основания черепа.

В результате военный впал в кому III степени в стабильно тяжелом состоянии.

Впоследствии злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый гражданин. 24 июля Коммунарский райсуд Запорожья отпустил его под минимальный залог в размере 40 тыс. грн. В областной полиции и прокуратуре тогда заявили, что будут подавать апелляцию.

Черевко вступил в ряды «Азова» в начале 2018 года. Он служил в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе полка и имел звание старшего солдата.

На момент вступления в «Азов» Черевко уже имел значительный военный опыт. В 2015 году он участвовал в защите Широкино, в 2017 году воевал в Авдеевке. Также с 2016 года служил в зенитно-ракетном подразделении Нацгвардии.

Напомним, в конце мая в Виннице зарезали военнослужащего Нацгвардии.