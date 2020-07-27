Погибший мальчик Муса Сулейманов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141666-prichinu-smerti-trehletnego-musy-suleymanova-nazvali-okkupanty.html

Ракурс

Муса Сулейманов, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова, был найден мертвым в оккупированном Крыму 26 июля.

Причиной смерти трехлетнего мальчика стало утопление. Об этом заявили в подконтрольном России МВД в оккупированном Крыму.

Сообщается, что тело мальчика обнаружили в одной из выгребных ям, которая расположена рядом с его домом. Согласно результатам вскрытия, которое проводили в оккупированном Крыму, следов насильственной смерти обнаружено не было.

Отмечается, что время наступления смерти соответствует времени исчезновения ребенка. Сейчас устанавливаются причины и условия, которые поспособствовали гибели мальчика.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что место нахождения тела мальчика и непредвиденные обстоятельства, которые привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы.

В свою очередь Меджлис заявил о готовности привлечь необходимых специалистов и юристов для того, чтобы установить объективные обстоятельства смерти ребенка после предания тела Мусы Сулейманова земле.

В данный момент в поселке Строгановка проходит дженадзе (похороны) погибшего мальчика.

Отец ребенка Руслан Сулейманов был задержан 27 марта 2019 года в ходе проведения массовых обысков в Крыму по делу «Хизб ут-Тахрир» (исламской организации, которая легально действует в Украине, но запрещена в РФ в качестве «экстремистской»).

Напомним, ранее мы сообщали, что трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова был найден мертвым в Крыму 26 июля после трехдневных поисков. Муссу Сулейманова в последний раз видели 24 июля около 18.00 — мальчик играл неподалеку от своего дома, а затем исчез.

МЧС Крыма подтвердило информацию об обнаружении тела ребенка. Мальчик пропал 24 июля. К его поискам были привлечены сотрудники оккупационной полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры.