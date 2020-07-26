Будет бегать как загнанный волк — в МВД сделали странное заявление о полтавском террористе / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141635-budet-begat-kak-zagnannyy-volk-v-mvd-sdelali-strannoe-zayavlenie-o-poltavskom-terroriste.html

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Министерство внутренних дел обещает оперативно завершить спецоперацию по задержанию так называемого «полтавского террориста» Романа Скрыпника, который 23 июля взял в заложники полицейского, а затем сбежал в лесной массив.

Все его родственники найдены. Правоохранители оцепили все, все контролируется тепловизорами, никуда он не исчезнет. Каждая область разделена на квадраты, у каждого подразделения свой квадрат. Сейчас лето, зелень вокруг в лесах… Спрятаться в принципе просто. Но это вопрос времени. Сколько там — еще день, два, — рассказал о ходе операции по задержанию Скрипника советник главы МВД Михаил Апостол в эфире «Украина 24», пишет «Слово и дело».

Апостол убежден, что «полтавский террорист» или «выйдет сам» или наложит на себя руки.

Он выйдет сам, переосмыслит, что никуда не денется. Он будет как загнанный волк там бегать. Сколько он будет бегать? Или покончит с жизнью… Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и в принципе из-за этого все и началось — он как-то понимал те вещи, на которые шел, — сказал Апостол.

Советник Арсена Авакова также не исключил того, что у Скрипника могут быть проблемы с психикой.

Если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето — осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься…, — резюмировал Апостол.



Напомним, утром 23 июля в Полтаве у здания суда мужчина с гранатой захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника управления уголовного розыска Полтавщины. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель Роман Скрипник. Мотивом его действий якобы стало нежелание отбывать наказание за предыдущие преступления.

Позже Скрипник отпустил полицейского, покинул автомобиль и убежал в лес. По факту захвата заложника в Полтаве полиция открыла уголовное производство по трем статьям УК. Скрипнику грозит до 15 лет тюрьмы.