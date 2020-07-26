Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141635-bigatyme-yak-zagnanyy-vovk-u-mvs-zrobyly-dyvnu-zayavu-schodo-poltavskogo-terorysta.html

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Міністерство внутрішніх справ обіцяє оперативно завершити спецоперацію по затриманню так званого «полтавського терориста» Романа Скрипника, який 23 липня взяв в заручники поліцейського, а потім втік у лісовий масив.

Всі його родичі знайдені. Правоохоронці оточили все, все контролюється тепловізорами, нікуди він не зникне. Кожна область розділена на квадрати, і кожен підрозділ має свій квадрат. Але зараз літо, зелень навколо в лісах… Сховатися в принципі просто. Але це питання часу. Скільки там — ще день, два, — розповів про перебіг операції із затримання Скрипника радник голови МВС Михайло Апостол в ефірі «Україна 24», пише «Слово і діло».

Апостол переконаний, що «полтавський терорист» або «вийде сам» або накладе на себе руки.

Він вийде сам, переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде як загнаний вовк там бігати. Скільки він бігатиме? Або покінчить з життям… Більш того, чомусь складається враження, що якщо він викрадає машини, якщо була загроза життю, коли він витягнув чеку і в принципі через це все і почалося — він якось розумів ті речі, на які йшов, — сказав Апостол.

Радник Арсена Авакова також не виключив того, що у Скрипника можуть бути проблеми з психікою.

Якщо у нього з психікою, знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо — ускладнення у таких людей. В принципі може і покінчити життя самогубством. Швидше за все, якщо він так боїться потрапити до в’язниці, а причина для цього була, то він може покінчити життя самогубством: втопитися, повіситися…, — резюмував Апостол.



Нагадаємо, вранці 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік з гранатою захопив у заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника управління карного розшуку Полтавщини. Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець Роман Скрипник. Мотивом його дій нібито стало небажання відбувати покарання за попередні злочини.

Пізніше Скрипник відпустив поліцейського, покинув автомобіль і втік до лісу. За фактом захоплення заручника в Полтаві поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями ККУ. Скрипнику загрожує до 15 років в’язниці.