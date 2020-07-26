Нові ліки від коронавірусу додало МОЗ у протокол лікування — коронавірус в Україні

Протокол лікування коронавірусу змінило МОЗ — додано нові лікиhttps://racurs.ua/ua/n141634-protokol-likuvannya-koronavirusu-zminylo-moz-dodano-novi-liky.htmlРакурс
Нові ліки від коронавірусу додало Міністерство охорони здоров’я України до протоколу лікування хворих з коронавірусною інфекцією. Також з протоколу лікування COVID-19 медики виключили препарат «Лопінавір/Ретонавір», а гідроксихлорохін («Плаквеніл») тепер використовуватиметься виключно при середній тяжкості перебігу хвороби.
Одним з механізмів надання висококваліфікованої медичної допомоги є протоколи лікування, стандарти надання медичної допомоги, — повідомив під час брифінгу 26 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, у світі застосовують різні лікарські засоби, виходячи із симптоматики і перебігу хвороби у пацієнта.
Відтак МОЗ на минулому тижні внесло зміни до протоколів лікування. Було додано препарат «Дексаметазон». Я б хотів зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, застосовується, при яких станах. Він застосовується виключно при кисневозалежних станах, — розповів Степанов.
Міністр наголошує, що «Дексаметазон» не можна використовувати амбулаторно.
Також внесено зміни щодо розширення використання лікарського засобу «Ремдесивіру». Були повністю виключені з протоколи застосування таких ліків, як «Лопінавір/Ретонавір». Окрім того, внесено зміни до схем застосування гідроксихлорохіну («Плаквеніл»). Він використовуватиметься виключно при середньої тяжкості перебігу хвороби лише у стаціонарі, — сказав Степанов.