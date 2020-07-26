Нові ліки від коронавірусу додало МОЗ у протокол лікування — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n141634-protokol-likuvannya-koronavirusu-zminylo-moz-dodano-novi-liky.html

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Нові ліки від коронавірусу додало Міністерство охорони здоров’я України до протоколу лікування хворих з коронавірусною інфекцією. Також з протоколу лікування COVID-19 медики виключили препарат «Лопінавір/Ретонавір», а гідроксихлорохін («Плаквеніл») тепер використовуватиметься виключно при середній тяжкості перебігу хвороби.

Одним з механізмів надання висококваліфікованої медичної допомоги є протоколи лікування, стандарти надання медичної допомоги, — повідомив під час брифінгу 26 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у світі застосовують різні лікарські засоби, виходячи із симптоматики і перебігу хвороби у пацієнта.

Відтак МОЗ на минулому тижні внесло зміни до протоколів лікування. Було додано препарат «Дексаметазон». Я б хотів зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, застосовується, при яких станах. Він застосовується виключно при кисневозалежних станах, — розповів Степанов.

Міністр наголошує, що «Дексаметазон» не можна використовувати амбулаторно.