Палій собору у Франції зізнався у скоєному — що про нього відомо — новини Франції

https://racurs.ua/ua/n141633-paliy-soboru-u-franciyi-ziznavsya-u-skoienomu-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Пожежу в соборі французького міста Нант влаштував 39-річний біженець з Руанди, який впродовж кількох років працював там волонтером. Чоловік вже зізнався у здійсненні підпалу будівлі.

Настоятель собору Юбер Шампенуа пояснив, руандець, котрий кілька років тому знайшов притулок у Франції, працював вівтарним служкою останні чотири-п'ять років, пише «Європейська правда» з посиланням на телеканал BFMTV.

Через тиждень після пожежі в кафедральному соборі волонтер з єпархії зізнався у скоєному. Його взяли під варту у ніч на 26 липня за «руйнування і пошкодження майна».

Мій клієнт співпрацював зі слідством. Він гірко шкодує про факти, і зізнання стало для нього звільненням. Мій клієнт охоплений каяттям і вражений масштабом подій, — запевняє адвокат обвинуваченого.



Відомо, що чоловік здійснив підпали у трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощитової. Мотиви його вчинку незрозумілі.

Як раніше писав «Ракурс», прокурор заявив, що у будівлі собору виявили три осередки загоряння, тому слідство не виключає версії підпалу. За попередніми даними, будівля кафедрального собору не дуже серйозно постраждала від пожежі.