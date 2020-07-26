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Ракурс
Поджигатель собора во Франции признался в содеянном — что о нем известно

Поджигатель собора во Франции признался в содеянном — что о нем известно

26 июл 2020, 11:10
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Пожар в соборе Нанта во Франции устроил 39-летний беженец из Руанды, который на протяжении нескольких лет работал там волонтером. Мужчина уже признался в совершении поджога здания.

Настоятель собора Юбер Шампенуа объяснил, что руандець, который несколько лет назад нашел убежище во Франции, работал алтарным прислужником последние четыре-пять лет, пишет «Европейская правда» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Спустя неделю после пожара в кафедральном соборе волонтер из епархии признался в содеянном. Его взяли под стражу в ночь на 26 июля за «разрушение и повреждение имущества».

Мой клиент сотрудничал со следствием. Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент охвачен раскаянием и поражен масштабом событий, — уверяет адвокат обвиняемого.


Известно, что мужчина совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощитовой. Мотивы его поступка неясны.

Как ранее писал «Ракурс», прокурор заявил, что в здании собора обнаружили три очага возгорания, поэтому следствие не исключает версии поджога. По предварительным данным, здание кафедрального собора не очень серьезно пострадало от пожара.


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