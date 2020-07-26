Поджигатель собора во Франции признался в содеянном — что о нем известно

https://racurs.ua/n141633-podjigatel-sobora-vo-francii-priznalsya-v-sodeyannom-chto-o-nem-izvestno.html

Ракурс

Пожар в соборе Нанта во Франции устроил 39-летний беженец из Руанды, который на протяжении нескольких лет работал там волонтером. Мужчина уже признался в совершении поджога здания.

Настоятель собора Юбер Шампенуа объяснил, что руандець, который несколько лет назад нашел убежище во Франции, работал алтарным прислужником последние четыре-пять лет, пишет «Европейская правда» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Спустя неделю после пожара в кафедральном соборе волонтер из епархии признался в содеянном. Его взяли под стражу в ночь на 26 июля за «разрушение и повреждение имущества».

Мой клиент сотрудничал со следствием. Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент охвачен раскаянием и поражен масштабом событий, — уверяет адвокат обвиняемого.



Известно, что мужчина совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощитовой. Мотивы его поступка неясны.

Как ранее писал «Ракурс», прокурор заявил, что в здании собора обнаружили три очага возгорания, поэтому следствие не исключает версии поджога. По предварительным данным, здание кафедрального собора не очень серьезно пострадало от пожара.