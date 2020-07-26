Водохранилище в Севастополе обмелело, оккупанты ищут подземные источники — новости Крыма

https://racurs.ua/n141632-vodohranilische-v-sevastopole-obmelelo-okkupanty-ischut-podzemnye-istochniki-foto.html

Ракурс

Чернореченское водохранилище в оккупированном Россией Севастополе стремительно мелеет. Площадь главного источника водоснабжения города, расположенного в Байдарской долине, этим летом существенно уменьшилась — на территории водохранилища уже виднеются островки, вода отступила от дамбы на 100 м.

По словам жителей села Павловка, за несколько последних десятилетий «так сильно водохранилище еще ни разу не мелело». Также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной, пишут «Крым.Реалии».

Оккупационные власти взялись за поиск подземных источников, чтобы обеспечить население питьевой водой. В конце июля оккупанты сообщили, что количество воды в Чернореченском водохранилище они будут контролировать с помощью системы «Умный буй». Ранее оккупанты заявляли о снижении запаса воды в водохранилище почти на 50% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ и подземных источников. Согласно заявлениям экологов, регулярное использование подземных источников привело к засолению почвы на оккупированном полуострове.

18 июля «Ракурс» сообщал, что два водохранилища аннексированного Россией Крыма оказались на грани высыхания. Речь идет о Белогорском и Тайганском водохранилищах.