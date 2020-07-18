Два водохранилища Крыма на грани высыхания — обнародованы шокирующие фото

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Два водохранилища аннексированного Россией Крыма оказались на грани высыхания — Белогорское водохранилище значительно обмелело этим летом. Вслед за полностью обезвоженным верхним водоемом, сейчас пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной.

В свою очередь река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года они еще не наблюдали, пишут «Крым.Реалии».

Активист Решад Меметов отметил, что ситуация крайне тревожная, поскольку водохранилище на грани высыхания, разрушаются флора и фауна водоема. Он также добавил, что на этой неделе российские силовики проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь.

Заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище, — отметил Меметов.

Напомним, крымские реки Танасу и Биюк-Карасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи. Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможны только после деоккупации полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ и подземных источников. Согласно заявлениям экологов, регулярное использование подземных источников привело к засолению почвы на оккупированном полуострове.