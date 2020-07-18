Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Похожего на Дарта Вейдера гигантского обитателя глубин нашли в Яванском море — интересные новости о животных

Появились фото и видео гигантского обитателя глубин, похожего на Дарта Вейдера

18 июл 2020, 20:10
999

Гигантский изопод, внешне напоминающий Дарта Вейдера — одного из главных персонажей саги «Звездные войны», найден в Яванском море. Это второй по величине вид среди всех гигантских изопод, обитающих на глубине от 720 до 2100 м в морях, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

Равноногие раки с семью парами ног, которые напоминают мокриц и могут достигать 76 см в длину, живут в полной темноте, где давление высокое, а температура очень низкая. Гигантские изоподы — падальщики, питающиеся останками мертвых животных, которые опускаются на морское дно. Тем не менее, эти животные могут охотиться на морских огурцов и губки, пишет National Geographic.

З’явилися фото і відео гігантського мешканця глибин, схожого на Дарта Вейдера

З’явилися фото і відео гігантського мешканця глибин, схожого на Дарта Вейдера

З’явилися фото і відео гігантського мешканця глибин, схожого на Дарта Вейдера

З’явилися фото і відео гігантського мешканця глибин, схожого на Дарта Вейдера

З’явилися фото і відео гігантського мешканця глибин, схожого на Дарта Вейдера

Не так давно биологи обнаружили новый вид изопод, немного уступающий в размерах самому крупному представителю рода — Bathynomus giganteus. Новое равноногое ракообразное было найдено на глубине около 1 км в Зондском проливе, соединяющем Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Экспедиция, в ходе которой был найден гигантский изопод, состоялась в 2018 году.


Недавно исследователи из Индонезийского института наук и Национального университета Сингапура формально описали новый вид, который получил имя Bathynomus raksasa. Голова и глаза Bathynomus raksasa напоминают шлем Дарта Вейдера из саги «Звездные войны».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров