Похожего на Дарта Вейдера гигантского обитателя глубин нашли в Яванском море — интересные новости о животных

https://racurs.ua/n141306-poyavilis-foto-i-video-gigantskogo-obitatelya-glubin-pohojego-na-darta-veydera.html

Ракурс

Гигантский изопод, внешне напоминающий Дарта Вейдера — одного из главных персонажей саги «Звездные войны», найден в Яванском море. Это второй по величине вид среди всех гигантских изопод, обитающих на глубине от 720 до 2100 м в морях, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

Равноногие раки с семью парами ног, которые напоминают мокриц и могут достигать 76 см в длину, живут в полной темноте, где давление высокое, а температура очень низкая. Гигантские изоподы — падальщики, питающиеся останками мертвых животных, которые опускаются на морское дно. Тем не менее, эти животные могут охотиться на морских огурцов и губки, пишет National Geographic.

Не так давно биологи обнаружили новый вид изопод, немного уступающий в размерах самому крупному представителю рода — Bathynomus giganteus. Новое равноногое ракообразное было найдено на глубине около 1 км в Зондском проливе, соединяющем Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Экспедиция, в ходе которой был найден гигантский изопод, состоялась в 2018 году.

Недавно исследователи из Индонезийского института наук и Национального университета Сингапура формально описали новый вид, который получил имя Bathynomus raksasa. Голова и глаза Bathynomus raksasa напоминают шлем Дарта Вейдера из саги «Звездные войны».