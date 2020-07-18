Схожого на Дарта Вейдера гігантського мешканця глибин знайшли в Яванському морі — цікаві новини про тварин

https://racurs.ua/ua/n141306-z-yavylysya-foto-i-video-gigantskogo-meshkancya-glybyn-shojogo-na-darta-veydera.html

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Гігантський ізопод, котрий зовні нагадує Дарта Вейдера — одного з головних персонажів саги «Зоряні війни», знайдений у Яванському морі. Це другий за величиною вид серед усіх гігантських ізопод, що мешкають на глибині від 720 до 2100 м в морях, Атлантичному, Тихому та Індійському океанах.

Рівноногі раки з сімома парами ніг, які нагадують мокриць і можуть сягати 76 см в довжину, живуть в повній темряві, де високий тиск та дуже низька температура. Гігантські ізоподи — падальники, вони харчуються останками мертвих тварин, які опускаються на морське дно. Проте, ці тварини можуть полювати на морських огірків і губки, пише National Geographic.

Не так давно біологи виявили новий вид ізопод, який трохи поступається в розмірах найбільшому представнику роду — Bathynomus giganteus. Нового рівноногого ракоподібного було знайдено на глибині близько 1 км в Зондській протоці, що з'єднує Індійський океан з Яванським морем Тихого океану. Експедиція, під час якої знайшли гігантського ізопода, відбулася у 2018 році.

Нещодавно дослідники з Індонезійського інституту наук і Національного університету Сінгапуру формально описали новий вид, який отримав ім’я Bathynomus raksasa. Голова і очі Bathynomus raksasa нагадують шолом Дарта Вейдера із саги «Зоряні війни».