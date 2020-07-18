Як пройде День Незалежності, розповіли в офісі Зеленського — День Незалежності 2020

https://racurs.ua/ua/n141305-yak-proyde-den-nezalejnosti-rozpovily-v-ofisi-zelenskogo.html

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День Незалежності України 24 серпня 2020 року відзначатиметься також ходою ветеранів російсько-української війни.

Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу низки ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня Незалежності України ходи ветеранів як неполітичної та об'єднавчої акції, що продемонструє силу та єдність захисників нашої країни, — йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Крім того, під час засідання консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президентові, було ухвалено рішення щодо проведення заходів до Дня пам’яті захисників України, який відзначатиметься 29 серпня. Зокрема, в цей день планується провести хвилину мовчання, а біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві пройде панахида в пам’ять про загиблих захисників. Подібні заходи пройдуть і в інших містах країни.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, обговорюючи питання виборів на Донбасі, заявив, що ОРДЛО повинні опустити свої прапори в День Незалежності України.