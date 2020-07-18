Как пройдет День Независимости, рассказали в офисе Зеленского — День Независимости 2020

https://racurs.ua/n141305-kak-proydet-den-nezavisimosti-rasskazali-v-ofise-zelenskogo.html

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День Независимости Украины 24 августа 2020 года будет отмечаться шествием ветеранов российско-украинской войны.

Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая демонстрирует силу и единство защитников нашей страны, — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Кроме того, во время заседания консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте, было принято решение о проведении мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа. В частности, в этот день планируется провести минуту молчания. Также у Михайловского Златоверхого собора в Киеве состоится панихида в память о погибших защитниках. Аналогичные мероприятия пройдут и в других городах страны.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, обсуждая вопрос выборов на Донбассе, заявил, что ОРДЛО должны опустить свои флаги в День Независимости Украины.