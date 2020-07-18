Два водосховища Криму на межі висихання — оприлюднено шокуючі фото

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Два водосховища анексованого Росією Криму опинилися на межі висихання — Білогірське водосховище значно обміліло влітку. Навздогін повністю зневодненій верхній водоймі, нині пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

Водночас ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася на струмок. За інформацією місцевих мешканців, такого низького рівня води в цю пору року вони ще не спостерігали, пишуть «Крим.Реалії».

Активіст Решад Меметов зазначив, що ситуація вкрай тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, руйнуються флора і фауна водойми. Він також додав, що цього тижня російські силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.

Заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище, — зазначив Меметов.

Нагадаємо, кримські річки Танасу та Біюк-Карасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки. Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання підземних джерел призвело до засолення ґрунту на окупованому півострові.