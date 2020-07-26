Кличко ночью поймал вандалов, рисовавших граффити в Киеве — новости Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко 26 июля рассказал о своей ночной прогулке по улицам столицы, во время которой бывшему боксеру встретились двое ребят, разрисовавших граффити стены одного из местных зданий.

Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева… На улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, выписывавших граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из «художников» сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции, — написал мэр Киева в Фейсбук.

Кличко также пообещал, что беглеца обязательно найдут, поскольку он попал на видео.

Кроме этого, чиновник похвалил внешний вид улиц Ивана Франко и Золотоворотской, которые были недавно отремонтированы, и призвал беречь город.