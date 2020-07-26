Коронавирус подхватило в три раза больше украинцев, чем выздоровело — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n141630-koronavirus-v-ukraine-pobedili-v-tri-raza-menshe-pacientov-chem-zaboleli-novye-dannye-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 июля обнаружили еще у 920 человек. Всего в стране зафиксировали уже 64,8 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Число новых случаев по сравнению с вчерашними данными несколько снизилось — 920 против 1100, информирует система мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Вследствие болезни с начала эпидемии умерли 1605 украинцев, из них 15 — за последние сутки. Выздоровели от болезни уже 35807 человек, за сутки — 310.

Больше всего новых случаев медики зарегистрировали во Львовской области — 130, также в области болезнь за день унесла жизни шести человек. В Киеве в субботу коронавирус диагностировали у 95 жителей столицы, это второй по числу показатель среди регионов страны.