Самолет упал на дом в США, погибли младенец и двое взрослых — новости США

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Самолет Piper PA-32 упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта. На борту воздушного судна находилось шесть человек, трое из которых погибли.

По информации местной полиции, в доме, на который упал самолет, в момент авиакатастрофы была одна женщина. Сейчас она госпитализирована в критическом состоянии, сообщает местный филиал телеканала Fox News.

Известно, что погиб мужчина — пилот самолета, а также женщина и девятимесячный младенец. Другие пассажиры самолета находятся в больнице. В частности, еще одну женщину госпитализировали в критическом состоянии, двухлетнего мальчика — в стабильном состоянии, а 12-летний ребенок получил травмы, но не нуждался в медицинском уходе.

Самолет Piper PA-32 врезался в жилой дом около 13.30 по местному времени 25 июля, спровоцировав масштабный пожар, который уничтожил один дом и повредил два других.

Продолжается расследование инцидента.

Напомним, 25 июля небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия.