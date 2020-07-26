Літак впав на будинок у США, загинуло немовля і двоє дорослих — новини США

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Літак Piper PA-32 впав на житловий будинок в американському місті Вест-Джордан у штаті Юта. На борту повітряного судна перебувало шестеро осіб, троє з яких загинули.

За інформацією місцевої поліції, в будинку, на який впав літак, на момент авіакатастрофи була одна жінка. Зараз вона госпіталізована у критичному стані, повідомляє місцева філія телеканалу Fox News.

Відомо, що загинув чоловік — пілот літака, а також жінка та дев’ятимісячне немовля. Інші пасажири літака перебувають у лікарні. Зокрема, ще одну жінку госпіталізовано у критичному стані, дворічного хлопчика — у стабільному стані. Інша 12-річна дитина отримала травми, але не потребувала медичного догляду.

Літак Piper PA-32 врізався у житловий будинок близько 13.30 за місцевим часом 25 липня, спричинивши масштабну пожежу, яка знищила один будинок та пошкодила два інших.

Триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, 25 липня невеликий літак врізався в житловий будинок у німецькому місті Везель у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія.