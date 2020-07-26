“Слуга народу” назвала дату з’їзду, де затвердять кандидатів на місцеві вибори 2020 року

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Ракурс

«Слуга народу» збирає представників виборчих штабів з усіх областей на всеукраїнський з’їзд партії, проведення якого заплановано на 21 серпня.

Кандидатів на місцевих виборах попереду також чекає чимало уваги з боку журналістів. На зустрічі з регіональними штабами поділилася корисними лайфхаками у спілкуванні з медіа… Попереду, окрім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань із різних напрямків передвиборчої діяльності, — повідомила у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона також додала, що дружня професійна команда Зеленського стає все більшою.

Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуги народу» у Києві сподіваємося побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів, — зазначила представниця президентської політсили.

Окрім цього, за словами Кравчук, «Слуга народу» планує висунути свого кандидата на довиборах по 208 округу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що смерть нардепа Валерія Давиденка відкрила шлях до проведення дочасних виборів на вакантне місце у Верховній Раді від 208-го округу Чернігівської області. Одіозний екс-нардеп Олег Ляшко уже пообіцяв перемогти на виборах та повернутися до Верховної Ради.