Від коронавірусу помер головний лікар збірної України з футболу, фото — ФК Металіст

https://racurs.ua/ua/n141627-vid-koronavirusu-pomer-golovnyy-likar-zbirnoyi-ukrayiny-z-futbolu.html

Ракурс

Помер головний лікар збірної команди України з футболу Антон Худаєв. Йому було 48 років.

COVID-19 вразив 70% його легенів. В Асоціації футболу України повідомили, що найкращі лікарі країни боролися за життя колеги, він перебував під апаратом штучного дихання.

Увечері 25 липня Худаєв помер через зупинку серця.

Понад 20 років він був лікарем харківського «Металіста», у збірній Худаєв працював з 2016 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв про декілька випадків COVID-19 в українському футболі. Наразі відомо про спалахи коронавірусу у таких клубах УПЛ та першої ліги: «Рух», «Минай», «Волинь», «Карпати», «Металург», «Олімпік», «Балкани». Також стало відомо про інфікування екс-гравця збірної України Артема Мілевського.