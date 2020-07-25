От коронавируса умер главный врач сборной Украины по футболу, фото — Металлист

https://racurs.ua/n141627-ot-koronavirusa-umer-glavnyy-vrach-sbornoy-ukrainy-po-futbolu.html

Ракурс

Умер главный врач сборной команды Украины по футболу Антон Худаев. Ему было 48 лет.

COVID-19 поразил 70% его легких. В Ассоциации футбола Украины сообщили, что лучшие врачи страны боролись за жизнь коллеги, он находился под аппаратом искусственного дыхания.

Вечером 25 июля Худаев умер из-за остановки сердца.

Более 20 лет он был врачом харьковского «Металлиста», в сборной Худаев работал с 2016 года.

Ранее «Ракурс» сообщал о нескольких случаях COVID-19 в украинском футболе. Известно о вспышках коронавируса в таких клубах УПЛ и первой лиги: «Рух», «Минай», «Волынь», «Карпаты», «Металлург», «Олимпик», «Балканы». Также стало известно об инфицировании экс-игрока сборной Украины Артема Милевского.