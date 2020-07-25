День работников торговли отмечают в Украине 26 июля. Фото: liga.net, googleusercontent.com

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День работников торговли ежегодно отмечают в Украине.

Праздник был установлен в 1995 году и празднуется ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году оно приходится на 26 июля. В этот же день праздник работников торговли отмечают и в Беларуси.

Также 26 июля — отмечают День парашютиста. В этот день в 1930 году группа советских летчиков-парашютистов неподалеку от Воронежа под руководством Бориса Мухортова впервые исполнила затяжную серию прыжков с самолета. Это событие способствовало началу массового развития парашютизма в Советском Союзе, прыжки стали осуществлять не только с самолетов, но и с аэростатов.

Кроме того, 26 июля отмечают День эсперанто — когда-то в этот день в Варшаве создатель языка Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто. Сегодня на эсперанто говорят более 2 млн. лиц.

В мире 26 июля отмечают День независимости Мальдивской Республики, День независимости Камеруна, День национального восстания Кубы. Также отмечаются такие праздники: День привидений в Японии, День разговоров в лифте, День бублика и День кофейного милк-шейка в США.

Православная церковь 26 июля празднует Собор архангела Гавриила. Это праздник еще отмечается 8 апреля (Гавриил Благовест) и 21 ноября (Собор архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных).

Украинцы верят, что в этот день Архангел Гавриил сходит на землю в образе золотого света, обходит поля и осматривает, как наливаются колосья. Селяне 26 июля весь день собирали урожай в поле, волновались, чтобы не начались грозовые дожди, которые опасны на лугах и в полях.

Народные приметы на 26 июля:

Грачи в стаю собрались — скоро осень наступит.

Сильный дождь — к неурожаю.

Пчелы с утра на луг отправились — весь день погода будет солнечной.

Напомним, 23 июля в Украине отмечали народный праздник Антония Громоносца, а православная церковь чествовала преподобного Антония Печерского-основателя Киево-Печерской лавры.