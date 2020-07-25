День працівників торгівлі відзначають в Україні 26 липня. Фото: liga.net, googleusercontent.com

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День працівників торгівлі щорічно відзначають в Україні.

Свято було встановлене в 1995 році і святкується щорічно в останню неділю липня. У 2020 році воно припадає на 26 липня. Цього ж дня свято працівників торгівлі відзначають і в Білорусі.

Також 26 липня — відзначають День парашутиста. Цього дня у 1930 році група радянських льотчиків-парашутистів неподалік від Воронежа під керівництвом Бориса Мухортова вперше виконала затяжну серію стрибків з літака. Ця подія сприяла початку масового розвитку парашутизму в Радянському Союзі, стрибки стали здійснювати не тільки з літаків, але і з аеростатів.

Крім того, 26 липня відзначають День есперанто — колись у цей день у Варшаві творець мови Людвіг Заменгоф опублікував підручник з есперанто. Сьогодні есперанто говорять понад 2 млн. осіб.

У світі 26 липня відзначають День незалежності Мальдівської Республіки, День незалежності Ліберії, День національного повстання Куби. Також святкуються такі свята: День привидів в Японії, День розмов в ліфті, День бублика і День кавового мілк-шейка в США.

Православна церква 26 липня святкує Собор архангела Гавриїла. Це свято ще відзначається 8 квітня (Гавриїл Благовіст) та 21 листопада (Собор архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних).

Українці вірять, що цього дня Архангел Гавриїл сходить на землю в образі золотого світла, обходить поля і оглядає, як наливаються колоски. Селяни 26 липня весь день збирали врожай у полі, хвилювалися, щоб не почалися грозові дощі, які небезпечні на луках та в полях.

Народні прикмети на 26 липня:

Граки в зграї зібралися — скоро осінь настане.

Сильний дощ йде — до неврожаю.

Бджоли з ранку на луг вирушили — весь день погода буде сонячною.

Нагадаємо, 23 липня в Україні відзначали народне свято Антонія Громоносця, а православна церква вшановувала преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерської лаври.