Дроны из листьев ананаса научились производить в Малайзии. Фото: Astro Awani

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Ракурс

Беспилотный летательный аппарат в Малайзии производят из листьев ананаса.

Поскольку массовое использование пластика в производстве разнообразных устройств ухудшает экологическую ситуацию на Земле, малайзийские исследователи предложили в качестве экологической и более доступной альтернативы листья ананаса. Из него они сделали детали к дрону. Об этом сообщает Ubergizmo.

Разработчики изготовили из листьев ананаса каркас, который устойчив к электричеству и предотвращает короткое замыкание во время полета. Экологический дрон в плане технических характеристик не впечатляет — продолжительность его полета до 20 мин, он может улетать от оператора на 30 м.

Авторы идеи сообщают, что одним из ключевых преимуществ использования натуральных материалов может оказаться их более высокий коэффициент прочности в сравнении с синтетикой. Они убеждают, что их материал намного дешевле пластика и его использование только положительно повлияет на природу.

Напомним, в США разработали убийцу дронов Interceptor — небольшой квадрокоптер, который может контролировать воздушное пространство вблизи зданий или режимных объектов, таких как военные базы или тюрьмы.