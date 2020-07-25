Дрони з листя ананасу навчилися виробляти в Малайзії. Фото: Astro Awani

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Безпілотний літальний апарат у Малайзії виробляють з листя ананасу.

Оскільки масове використання пластику у виробництві різноманітних пристроїв погіршує екологічну ситуацію на Землі, малайзійські дослідники запропонували в якості екологічної і більш доступної альтернативи листя ананасу. З нього вони зробили деталі до дрона. Про це повідомляє Ubergizmo.

Розробники виготовили з листя ананаса каркас, який стійкий до електрики і запобігає коротке замикання під час польоту. Екологічний дрон у плані технічних характеристик не вражає - тривалість його польоту до 20 хв, він може відлітати від оператора на 30 м.

Автори ідеї повідомляють, що одним з ключових переваг використання натуральних матеріалів може виявитися їх більш високий коефіцієнт міцності в порівнянні з синтетикою. Вони переконують, що їхній матеріал набагато дешевший від пластика і його використання лише позитивно вплине на природу.

Нагадаємо, у США розробили вбивцю дронів Interceptor — невеликий квадрокоптер, який може контролювати повітряний простір поблизу будівель або режимних об'єктів, таких як військові бази або в’язниці.