Телескоп на повітряній кулі запустить NASA у стратосферу

Телескоп на повітряній кулі NASA запустить у стратосферу. Фото: cosmos.agency

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Ракурс

Новий телескоп з’явиться у стратосфері. NASA запустить у космос апарат висотою 2,6 м на повітряній кулі розміром з футбольний стадіон.

Лабораторія реактивного руху NASA, яка керує проектом ASTHROS, збирається відправити телескоп у тритижневу подорож над Антарктидою. Апарат знаходитиметься на висоті близько 40 км й буде спостерігати, як народжуються зірки в газових хмарах. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

Обсерваторія ASTHROS вимірюватиме рух і швидкість газу навколо новоутворених зірок, досліджуючи різні місця, які включають в себе дві зіркоутворюючі області в галактиці Чумацький Шлях. Науковці сподіваються, що це дослідження допоможе створити більш точні комп’ютерні моделі еволюції галактик.

За словами керівника проекту інженера JPL Хосе Сайлеса, польоти на повітряних кулях дешевші, ніж космічні, але й більш ризиковані. Запуск телескопу запланований на грудень 2023 року. Очікується, що ASTHROS злетить з Антарктиди і зробить кілька польотів навколо Південного полюсу за майже 30 днів.

Ми плануємо проводити астрофізичні спостереження, які ніколи раніше ніхто не робив. Ця місія прокладе шлях до майбутніх космічних польотів, випробовуючи нові технології, — заявив Хосе Сайлес.

Нагадаємо, NASA за допомогою 425 млн фото, зібраних впродовж останніх 10 років, створило відео про життя Сонця. Відеоролик демонструє обертання планет навколо Сонця, а також численні вивільнення плазми на поверхні світила.