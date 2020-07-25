Пентагон оприлюднить інформацію про НЛО. Фото: poisknews.ru

https://racurs.ua/ua/n141623-dani-pro-nlo-vyrishyv-rozsekretyty-pentagon-the-new-york-times.html

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Пентагон розкриє дані про непізнані літаючі об'єкти (НЛО).

Спеціальна група з вивчення НЛО при Пентагоні розкриє частину зібраної інформації. Спочатку експерти повинні стандартизувати дані та звіти про спостереження за НЛО, а згодом повідомити громадськості про деякі свої висновки впродовж шести місяців після дозволу розвідки. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на доповідь Комітету з розвідки Сенату США.

Керівник сенатського комітету Марко Рубіо зізнався, що стурбований літаючими об'єктами, що з’являються над військовими базами США і місцями військових навчань. Своє хвилювання він пояснив політичними причинами і вважає, що краще нехай це буде НЛО, чим технології КНР чи Російської Федерації.

Чесно кажучи, якщо це з’явилося звідкись за межами цієї планети, це було б краще, ніж якщо це якийсь технологічний стрибок Китаю чи Росії, або якогось іншого супротивника, — заявив Рубіо.



За словами співробітника програми Еріка Девіса, в деяких випадках експертиза не могла встановити джерело знайдених об'єктів. Фахівці прийшли до висновку, що ці об'єкти мають позаземне походження. Експерт зізнався, що проводив брифінг для Пентагону з питання пошуку «транспортних засобів не з цього світу, які не були зроблені на Землі».

Нагадаємо, у квітні Міноборони США опублікувало три відеозаписи, зроблені американськими Військово-морськими силами, на який зображені непізнані літаючі об'єкти. Перший відеозапис було зроблено в листопаді 2004 року, ще два — у січні 2015 року. Раніше — у 2007 та 2017 роках — ці записи були нелегально опубліковані в інтернеті, однак тоді їхня достовірність офіційно не була підтверджена.