Літак розбився у Німеччині. Фото: flickr.com

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Ракурс

Авіакатастрофа із загиблими сталася 25 липня у Німеччині.

Невеликий літак врізався в житловий будинок в місті Везель у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія. Після того, як повітряна машина протаранила дах будівлі, виникла пожежа. Згодом рятувальники ліквідували загоряння. Про це повідомляє видання FOCUS Online з посиланням на місцеву поліцію.

Внаслідок аварії загинули щонайменше троє осіб, одна дитина постраждала. Наразі рятувальники розбирають завали перекриттів будинку, під якими можуть перебувати люди. Відомо, що в будинку проживала одна або дві сім’ї.

Поблизу місця аварії виявили парашут. Правоохоронці припускають, що це був парашут екстреного гальмування літака. Імовірно, машина злетіла з аеродрому Марла. Причини аварії літака з’ясовуються фахівцями.

Нагадаємо, 16 липня в Туреччині сталася авіакатастрофа — на горі Артос розбився літак-розвідник. Під час аварії загинули семеро співробітників органів безпеки.