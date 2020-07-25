Група туристів із дітьми застрягла в Карпатах через негоду. Фото: kamin.rayon.in.ua

https://racurs.ua/ua/n141621-grupa-turystiv-iz-ditmy-zastryagla-v-karpatah-cherez-negodu.html

Ракурс

Туристи застрягли 25 липня в українській Карпатах через негоду.

Група з 13 туристів потрапила під сильну зливу у горах у Рахівському районі Закарпатської області. Серед відпочиваючих було шестеро дітей віком від півтора до 12 років. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що близько 13.45 рятувальники Закарпаття отримали інформацію про застряглих туристів, люди потребували допомоги. Група рятувальників на всюдиходах вирушила до них.

О 16.45 рятувальна група зустрілась із туристами. Шістьох дітей та двох жінок доправлять до села Лазещина на транспортних засобах. Інші учасники групи дістануться до села пішки.

Точна інформація, звідки туристи, наразі відсутня. ЗМІ пишуть, декілька осіб з Рівного, кілька — з Мукачево. Під час негоди вони ховалися у вівчарському будинку, а діти дуже змерзли.

Нагадаємо, у червні через паводок у Карпатах застрягли понад 20 туристів, які поверталися з відпочинку на Манявському водоспаді у Богородчанському районі Івано-Франківської області. Рятувальна операція тривала понад 10 годин.