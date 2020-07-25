Группа туристов с детьми застряла в Карпатах из-за непогоды. Фото: kamin.rayon.in.ua

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Ракурс

Туристы застряли 25 июля в украинской Карпатах из-за непогоды.

Группа из 13 туристов попала под сильный ливень в горах в Раховском районе Закарпатской области. Среди отдыхающих были шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что около 13.45 спасатели Закарпатья получили информацию о застрявших туристах, люди нуждались в помощи. Группа спасателей на вездеходах отправилась к ним.

В 16.45 спасательная группа встретилась с туристами. Шесть детей и двух женщин доставят в село Лазещина на транспортных средствах. Другие участники группы доберутся в село пешком.

Точная информация, откуда туристы, пока отсутствует. СМИ пишут, несколько человек из Ровно, несколько — из Мукачево. Во время непогоды они прятались в овчарском доме, а дети очень замерзли.

Напомним, в июне из-за паводка в Карпатах застряли более 20 туристов, которые возвращались с отдыха на Манявском водопаде в Богородчанском районе Ивано-Франковской области. Спасательная операция длилась более 10 часов.