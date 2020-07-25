Корабли НАТО в Одессе. Фото: Сергей Смоленцев

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Корабли НАТО 25 июля зашли в одесский порт. Пришвартовались в военно-морской базе «Юг» пять кораблей во главе с флагманом Военно-морских сил Испании.

Первыми в Одессу зашли корветы — румынский «Контрадмирал Себастиан» и болгарский «Бодрый». Впоследствии пришвартовались испанский фрегат F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йилдирим» и румынский F222 «Регина Мария». Об этом сообщает «Думская».

По информации издания, испанский «Контрадмирал Себастиан» назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав Военно-морских сил Испании в декабре 2003 года. Корабль имеет длину 147 м, ширину — 19 м и 8 м осанки. Водоизмещение корабля около 6 тыс. т, а разгоняется он до 28 узлов. Вооружение корабля — ракеты «Гарпун», торпедные установки и артиллерийское вооружение.

Отмечается, что корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Напомним, осенью 2019 года ракетный эсминец «Портер» Военно-морского флота США заходил в порт Одессы. Визит «Портера» демонстрировал поддержку Вашингтоном свободного судоходства.