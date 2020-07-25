Медицинская маска. Фото: today.ua

https://racurs.ua/n141619-masku-ubiycu-koronavirusa-sozdali-portugalskie-uchenye.html

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Медицинскую маску, которая способна нейтрализовать коронавирусную инфекцию COVID-19, разработали ученые.

Ученые из Института молекулярной медицины имени Джоао Лобо Антунес в Лиссабоне создали защитную маску под названием MoxAdTech. Эта маска многоразовая и она сшита из нескольких слоев водонепроницаемой ткани. Об этом сообщает испанская газета La razón.

Авторы разработки утверждают, что маска уникальна, поскольку ее покрытие может нейтрализовать и впоследствии убить коронавирус. Новинка уже прошла клинические испытания — эксперты сделали вывод, что ее эффективность выше обычных защитных средств на 99 процентов. Также изобретатели убеждают, что маску можно стирать и кипятить до 50 раз.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху лиц, которые заразились коронавирусом.

Напомним, 24 июля в мире зафиксировали новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19. За сутки в мире обнаружили 284 тыс. 196 новых случаев коронавируса, а за все время эпидемии заболели почти 15,3 млн человек.