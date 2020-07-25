Медична маска. Фото: today.ua

https://racurs.ua/ua/n141619-masku-vbyvcu-koronavirusu-stvoryly-portugalski-vcheni.html

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Медичну маску, яка здатна нейтралізувати коронавірусну інфекцію COVID-19, розробили науковці.

Вчені з Інституту молекулярної медицини імені Джоао Лобо Антунес в Лісабоні створили захисну маску під назвою MoxAdTech. Ця маска багаторазова й вона зшита з декількох шарів водонепроникної тканини. Про це повідомляє іспанська газета La razón.

Автори розробки стверджують, що маска унікальна, оскільки її покриття може нейтралізувати і згодом вбити коронавірус. Новинка вже пройшла клінічні випробування — експерти зробили висновок, що її ефективність вища звичайних захисних засобів на 99 відсотків. Також винахідники переконують, що маску можна прати та кип’ятити до 50 разів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Австрії почали в тестовому режимі тренувати службових собак для визначення по запаху осіб, які заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, 24 липня у світі зафіксували новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19. За добу у світі виявили 284 тис. 196 нових випадків коронавірусу, а за весь час епідемії захворіли майже 15,3 млн осіб.