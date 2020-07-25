Дельфіни теж заводять друзів.

https://racurs.ua/ua/n141618-delfiny-zavodyat-lyshe-vygidnyh-druziv-vcheni.html

Ракурс

Дельфіни у віці до 10 років шукають однолітків і заняття, які могли б допомогти їм налагодити зв’язки і розвинути навички, які їм знадобляться в дорослому житті.

Науковці з 1980 року вивчали поведінку диких афалінів у затоці Шарк-Бей у Західній Австралії — записували їх стать, вік і поведінку. Проаналізувавши записи про більш ніж 1 тис. 700 дельфінів, вони дійшли висновку, що ссавці шукають «вигідних» друзів. Про це 25 липня повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що за день дельфіни часто переміщаються і змінюють групи, але, як правило, проводять більше часу з кількома близькими друзями. Виявилося, що вибір друзів і занять у афалінів-підлітків не випадковий — вони часто грають один одним, повторюють рухи, потирають ласти. Підлітки-самки теж частіше спілкуються з самками, проте розважаються вони рідше, але основним їх заняттям є полювання на рибу.

Вчені пояснили таку поведінку дельфінів тим, що дорослим афалінам потрібні соціальні навички, які допоможуть продовжити рід. А самкам їхні напрацювання допоможуть прогодувати себе та дитинчат.

Нагадаємо, на пляжі Одеси зграя дельфінів потрапила у пастку між хвилерізами — надто близько підпливли до берега і не змогли самостійно вибратися через бетонні блокувальні перепони та тенета. Було організована рятувальну операцію, яка потрапила на відео.