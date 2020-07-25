Дельфины тоже заводят друзей.

https://racurs.ua/n141618-delfiny-zavodyat-lish-vygodnyh-druzey-uchenye.html

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Дельфины в возрасте до 10 лет ищут ровесников и занятия, которые могли бы помочь им наладить связи и развить навыки, которые им понадобятся во взрослой жизни.

Ученые с 1980 года изучали поведение диких афалинов в заливе Шарк-Бэй в Западной Австралии — записывали их пол, возраст и поведение. Сделав анализ записей о более чем 1 тыс. 700 дельфинах, они пришли к выводу, что млекопитающие ищут «выгодных» друзей. Об этом 25 июля сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что за день дельфины часто перемещаются и меняют группы, но, как правило, проводят больше времени с несколькими близкими друзьями. Оказалось, что выбор друзей и занятий в афалинов-подростков не случаен — они часто играют друг другом, повторяют движения, потирают ласты. Подростки-самки тоже чаще общаются с самками, однако развлекаются они реже, но основным их занятием является охота на рыбу.

Ученые объяснили такое поведение дельфинов тем, что взрослым афалинам нужны социальные навыки, которые помогут продолжить род. А самкам их наработки помогут прокормить себя и детенышей.

Напомним, на пляже Одессы стая дельфинов попала в ловушку между волнорезами — слишком близко подплыли к берегу и не смогли самостоятельно выбраться через бетонные блокирующие преграды и препоны. Была организована спасательная операция, которая попала на видео.