В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в мире продолжается.

Новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания был зафиксирован 24 июля. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире были выявлены 284 тыс. 196 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество официально выявленных за все время эпидемии больных составляет почти 15,3 млн человек.

Предыдущий рекорд по количеству новых случаев заболевания был зафиксирован 18 июля. Тогда за сутки в мире обнаружили почти 260 тыс. больных.

Кроме того, за сутки были зафиксированы более 9,7 тыс. случаев смерти от коронавируса. Этот показатель уступает лишь данным 17 апреля, когда были зафиксированы более 12,4 тыс. летальных случаев среди инфицированных коронавирусом.

Всего за все время эпидемии в мире умерли почти 629 тыс. больных COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса за время пандемии зафиксировали в США (почти 4 млн), Бразилии (более 2,2 млн), Индии (почти 1,3 млн) и России (более 800 тыс. случаев).

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что пандемия коронавируса навсегда изменила образ жизни человечества.