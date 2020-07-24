Пандемия коронавируса в мире. Фото:

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Пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые способы жизнь она разрушила.

Вернуться к прежней жизни уже нельзя. В условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, «может быть вопросом жизни и смерти». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте организации.

Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возвращения к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни, — заявил он.

Гебреисус призвал людей делать осознанный выбор, так как под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружающих.

Как сообщается на сайте Джона Хопкинса, по состоянию на 6.00 24 июля в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 632 тыс. 173 больных, выздоровели 8 млн 763 тыс. 516 человек. В целом подтверждены 15 млн 445 тыс. 43 случая заражения.

Напомним, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что пандемия COVID-19 только начинается. Сейчас большие вспышки коронавируса наблюдаются в Бразилии, ЮАР и Азии. А в Соединенных Штатах Америки при этом не удалось взять пандемию под контроль.