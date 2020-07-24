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Ракурс
Санкции против Nord Stream 2 одобрил Сенат США. Фото: rt.com

Новые санкции против Nord Stream 2 одобрил Сенат США

24 июл 2020, 08:12
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Новые санкции против России введут США. Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против Российской Федерации.

Сенаторы американского Конгресса утвердили свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября. Бюджет национальной обороны составляет 740,5 млрд долл. В законопроекте отводится приоритетная роль «стратегической конкуренции с Россией». Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Отмечается, что проект закона одобрили 86 сенаторов, а против проголосовали 14 человек. В бюджете предусматриваются санкции против российского газопровода «Северного потока-2» и газопровода — «Турецкий поток». Под ограничительные меры попали иностранные граждане и компании, которые арендуют, продают и предоставляют судна, которые задействованы в строительстве газопроводов.


Напомним, 20 июля Палата представителей американского Конгресса одобрила новые санкции против «Северного потока-2» — согласовал поправки к закону о национальной обороне, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству газопровода.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта Nord Stream 2 и пригрозил им последствиями. Помпео призвал эти компании прекратить сотрудничать и помогать газопровода.

Источник: Ракурс


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