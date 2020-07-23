Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

https://racurs.ua/n141548-aviakatastrofa-mau-v-irane-vo-francii-rasshifrovali-samopiscy-sbitogo-boinga.html

Ракурс

Самописцы самолета «Боинг-737» украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», утром 8 января этого года сбитого в небе над Тегераном силами противовоздушной обороны Ирана, уже расшифровали во Франции.

Все данные из двух самописцев (речевого, записывающего разговоры экипажа, и параметрического, который фиксирует параметры полета), уже считаны и расшифрованы. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина.

Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев, — отметил Енин.

Чиновник добавил, что расшифровка является одним из этапов технического расследования, которое началось сразу после авиакатастрофы. Однако, по его словам, сколько именно продлится все техническое расследование спрогнозировать невозможно.

О завершении расшифровки самописцев сообщается также в Твиттере французского Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации. В сообщении ведомства отмечается, что расшифровка потребовала четырех дней скоординированной технической работы.

В результате катастрофы украинского «Боинга» в Тегеране погибли 176 человек.

Напомним, в июне в Иране заявили, что завершили расследование этой авиакатастрофы.