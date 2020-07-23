Авіакатастрофа МАУ в Ірані — у Франції розшифрували самописці збитого «Боїнга»https://racurs.ua/ua/n141548-aviakatastrofa-mau-v-irani-u-franciyi-rozshyfruvaly-samopysci-zbytogo-boyinga.htmlРакурс
Самописці літака «Боїнг-737» української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», вранці 8 січня цього року збитого в небі над Тегераном силами протиповітряної оборони Ірану, вже розшифрували у Франції.
Всі дані з двох самописців (мовного, який записує розмови екіпажу, та параметричного, який фіксує параметри польоту), вже зчитані та розшифровані. Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланям на заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна.
Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців, — зазначив Єнін.
Чиновник додав, що розшифрування є одним з етапів технічного розслідування, яке розпочалося відразу після авіакатастрофи. Проте, за його словами, скільки саме триватиме все технічне розслідування спрогнозувати неможливо.
Про завершення розшифрування самописців повідомляється також у Твіттері французького Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації. У повідомленні відомства зазначається, що розшифрування потребувало чотирьох днів скоординованої технічної роботи.
В результаті катастрофи українського «Боїнга» в Тегерані загинули 176 осіб.
Нагадаємо, у червні в Ірані заявили, що завершили розслідування цієї авіакатастрофи.