Сьогодні в Полтаві терорист захопив заручника, фото: «Суспільне»

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Полтавського терориста Романа Скрипника, який сьогодні, 23 липня, захопив поліцейського у заручники у Полтаві, а згодом заховався у лісі в Решетилівському районі області, розшукують за допомогою гелікоптера, собак та дронів.

Також для проведення пошуків у ночі привезли тепловізори, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що в пошуках беруть участь співробітники поліції спецпризначення, Нацгвардії, прокуратура та СБУ. Крім того, на польових дорогах поблизу Сорочинців через кожні 100 м виставлені патрулі.

Речник Нацполіції Артем Шевченко в ефірі «Громадського радіо» закликав громадян не намагатися самостійно затримати терориста, оскільки він може бути дуже небезпечним.

На думку Шевченка, пошуки Скрипника завершаться успішно і його затримають.

Це зроблять поліцейські рано чи пізно, — запевнив Шевченко.

Поліція також закликає водіїв оминати територію проведення операції з пошуку терориста.

Скрипник, якого сьогодні вранці в Полтаві намагалися затримати співробітники карного розшуку за підозрою в незаконному заволодінні транспортними засобами, захопив заручника, котрого згодом обміняли на начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції.

Згодом він разом із заручником виїхав на автомобілі з Полтави і певний час пересувався дорогами області.

Через кілька годин Скрипник кинув авто та втік до однієї з лісопосадок.