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Сьогодні в Полтаві терорист захопив заручника, фото: «Суспільне»
Полтавського терориста розшукують дрони, вертоліт та собаки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141547-poltavskogo-terorysta-rozshukuut-drony-vertolit-ta-sobaky-foto-video.htmlРакурс
Полтавського терориста Романа Скрипника, який сьогодні, 23 липня, захопив поліцейського у заручники у Полтаві, а згодом заховався у лісі в Решетилівському районі області, розшукують за допомогою гелікоптера, собак та дронів.
Також для проведення пошуків у ночі привезли тепловізори, повідомляє видання «Суспільне».
Зазначається, що в пошуках беруть участь співробітники поліції спецпризначення, Нацгвардії, прокуратура та СБУ. Крім того, на польових дорогах поблизу Сорочинців через кожні 100 м виставлені патрулі.
Речник Нацполіції Артем Шевченко в ефірі «Громадського радіо» закликав громадян не намагатися самостійно затримати терориста, оскільки він може бути дуже небезпечним.
На думку Шевченка, пошуки Скрипника завершаться успішно і його затримають.
Це зроблять поліцейські рано чи пізно, — запевнив Шевченко.
Поліція також закликає водіїв оминати територію проведення операції з пошуку терориста.
Скрипник, якого сьогодні вранці в Полтаві намагалися затримати співробітники карного розшуку за підозрою в незаконному заволодінні транспортними засобами, захопив заручника, котрого згодом обміняли на начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції.
Згодом він разом із заручником виїхав на автомобілі з Полтави і певний час пересувався дорогами області.
Через кілька годин Скрипник кинув авто та втік до однієї з лісопосадок.
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