Сегодня в Полтаве террорист захватил заложника, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n141547-poltavskogo-terrorista-razyskivaut-drony-vertolet-i-sobaki-foto-video.html

Ракурс

Полтавского террориста Романа Скрыпника, который сегодня, 23 июля, захватил полицейского в заложники в Полтаве, а затем спрятался в лесу в Решетиловском районе области, разыскивают с помощью вертолета, собак и дронов.

Также для проведения поисков ночью привезли тепловизоры, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что в поисках участвуют сотрудники полиции спецназначения, Нацгвардии, прокуратура и СБУ. Кроме того, на полевых дорогах вблизи Сорочинец через каждые 100 м выставлены патрули.

Представитель Нацполиции Артем Шевченко в эфире «Громадського радіо» призвал граждан не пытаться самостоятельно задержать террориста, поскольку он может быть очень опасным.

По мнению Шевченко, поиски Скрипника завершатся успешно и его задержат.

Это сделают полицейские рано или поздно, — заверил Шевченко.

Полиция также призывает водителей объезжать территорию проведения операции по поиску террориста.

Скрипник, которого сегодня утром в Полтаве пытались задержать сотрудники уголовного розыска по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами, захватил заложника, которого впоследствии обменяли на начальника уголовного розыска областного управления Нацполиции.

Впоследствии он вместе с заложником выехал на автомобиле из Полтавы и некоторое время передвигался по дорогам области.

Спустя несколько часов Скрипник бросил авто и скрылся в одной из лесопосадок.