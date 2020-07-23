Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сегодня в Полтаве террорист захватил заложника, фото: «Суспільне»

Полтавского террориста разыскивают дроны, вертолет и собаки (ФОТО, ВИДЕО)

23 июл 2020, 23:27
999

Полтавского террориста Романа Скрыпника, который сегодня, 23 июля, захватил полицейского в заложники в Полтаве, а затем спрятался в лесу в Решетиловском районе области, разыскивают с помощью вертолета, собак и дронов.

Также для проведения поисков ночью привезли тепловизоры, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что в поисках участвуют сотрудники полиции спецназначения, Нацгвардии, прокуратура и СБУ. Кроме того, на полевых дорогах вблизи Сорочинец через каждые 100 м выставлены патрули.

Сегодня в Полтаве террорист захватил заложника, фото: «Суспільне»

Сегодня в Полтаве террорист захватил заложника, фото: «Суспільне»

Сегодня в Полтаве террорист захватил заложника, фото: «Суспільне»

Представитель Нацполиции Артем Шевченко в эфире «Громадського радіо» призвал граждан не пытаться самостоятельно задержать террориста, поскольку он может быть очень опасным.

По мнению Шевченко, поиски Скрипника завершатся успешно и его задержат.

Это сделают полицейские рано или поздно, — заверил Шевченко.

Полиция также призывает водителей объезжать территорию проведения операции по поиску террориста.

Скрипник, которого сегодня утром в Полтаве пытались задержать сотрудники уголовного розыска по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами, захватил заложника, которого впоследствии обменяли на начальника уголовного розыска областного управления Нацполиции.


Впоследствии он вместе с заложником выехал на автомобиле из Полтавы и некоторое время передвигался по дорогам области.

Спустя несколько часов Скрипник бросил авто и скрылся в одной из лесопосадок.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров